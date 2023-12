Acireale, distrugge distributori automatici in centro: denunciato 30enne

Nell’ambito dell’operazione “Natale Sereno”, in cui sono stati intensificati i servizi di prevenzione disposti dal Comando Provinciale di Catania volti a contrastare ogni forma d’illegalità diffusa, tra cui, in particolare, i cosiddetti “reati predatori”, i Carabinieri di Acireale sono riusciti, in sole 24 ore, a individuare e denunciare il soggetto che, tra le 05:00 e le 06:00 del 29 novembre 2023, ha distrutto, con una lastra di pietra, i distributori automatici di alimenti del punto di vendita H24, situato lungo Corso Umberto ad Acireale, rubandone gli incassi in contanti e la merce contenuta, per un danno di alcune migliaia di euro.

L’articolata attività investigativa, corroborata dall’ottima conoscenza del tessuto sociale del territorio, ha infatti permesso ai militari dell’Arma, in brevissimo tempo, di risalire al malfattore, un giovane di 30 anni, già gravato da precedenti penali. Un’azione criminale quanto mai efferata, le cui immagini erano anche finite sul web, provocando lo sdegno dei cittadini acesi, che avevano visto “in azione” il delinquente, che incappucciato aveva colpito più volte, con violenza, i distributori, per poi asportarne il contenuto e il denaro.

Sono quindi subito scattate le indagini, che attraverso l’esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, nonché grazie alla profonda conoscenza dell’humus criminale acese, hanno permesso di individuare l’autore del furto, incastrato definitivamente anche dagli abiti che indossava durante la spaccata, dei pantaloni mimetici e sneakers bianche, che i Carabinieri hanno infatti ritrovato a casa sua, perfettamente coincidenti con le immagini acquisite.

Dunque, oltre ad aver materialmente riconoscimento ed identificato il 30enne, i Carabinieri hanno così blindato le prove a suo carico mediante il rinvenimento dei vestiti che indossava quel giorno.

Il giovane è stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.