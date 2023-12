Ucraina, missili nella notte su Kiev: almeno 45 feriti

E' arrivato ad almeno 45 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo che ha preso di mira il quartiere Dniprovskyi di Kiev nelle prime ore di oggi. Lo riportano i media locali, specificando che a causare i danni sono stati i detriti degli obiettivi abbattuti dalle difese aeree della capitale ucraina. Il sindaco Vitali Klitschko afferma che 18 persone sono state portate in ospedale, tra cui due bambini; altri 27 civili hanno ricevuto invece cure sul posto. Diverse auto hanno preso fuoco. Sono stati danneggiati un grattacielo, alcune residenze private e un ospedale pediatrico.

"È una questione di vita o di morte per l'Ucraina e i tempi sono cruciali": questo il messaggio che Volodymr Zelensky ha portato prima al Congresso e poi alla Casa Bianca per sostenere il pacchetto di nuovi aiuti americani nella sua terza visita a Washington dall'inizio dell'invasione russa. Una visita ben diversa da quella al Capitol di un anno fa, quando fu accolto come un eroe, invitato a parlare a camere riunite e 'premiato' con altri 50 miliardi di dollari di aiuti. Martedì Zelensky è stato accolto senza fanfare e non ha rilasciato alcuna dichiarazione al Campidoglio né alla folla di reporter che lo inseguivano, riservando le sue parole alla conferenza stampa con Joe Biden dopo l'incontro nello studio Ovale.

Il leader ucraino ha assicurato di aver ricevuto dal Congresso "segnali più che positivi", precisando però di attendere risultati concreti, e ha invitato gli Usa e i suoi alleati a mandare "un segnale forte della nostra unità alla Russia entro fine anno", ribadendo la sua fiducia nella vittoria e la contrarietà a cedere territori "ai terroristi". Biden, dal canto suo, ha annunciato di aver firmato intanto un nuovo pacchetto di aiuti da 200 milioni di dollari e ha promesso che gli Stati Uniti non abbandoneranno Kiev, come spera Putin. Quindi ha rilanciato il suo appello al Congresso perche' trovi un "compromesso" e approvi i nuovi fondi bloccati "da una minoranza di repubblicani" che stanno facendo "un regalo di Natale" a Putin, come dimostra l'esultanza della propaganda russa che li ha "celebrati".