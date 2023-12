Autostrada Siracusa-Gela: a Modica nessuna segnaletica per raggiungerla

L'autostrada A18 Siracusa-Gela ha finalmente toccato il territorio di Modica. Chi non ci credesse può andare a verificarlo con le dichiarazioni dei politici e dello stesso presidente della Regione, Renato Schifani. Fin qui tutto nella normalità di una inaugurazione attesa da anni. Ma, finito il clamore per il taglio del nastro, una domanda è legittima: come si fa a raggiungerla, per esempio, dal centro di Modica? Chi si trova in corso Umberto cosa deve fare per immettersi sulla A18? Il problema si pone perchè, allo stato attuale, non esiste nessuna segnaletica che conduca verso l'ingresso dell'autostrada. Dovrebbe essere il Consorzio autostrade siciliane a occuparsi di questo aspetto che non è certo un dettaglio. Prima dell'apertura dello svincolo di Modica esisteva una segnaletica che indirizzava verso Rosolini e all'ingresso della A18. Ora bisognerebbe fare in modo di dare all'automobilista le necessarie indicazioni. I tempi sembrano lunghi ed è per questo che la Polizia locale di Modica si sta organizzando per ovviare a questo problema che non è affatto secondario. L'intento è quello di utilizzare - ove possibile - la segnaletica precedente in attesa di potere installare quella nuova. Speriamo che, dopo avere aspettato anni per l'autostrada si possano accorciare i tempi per la segnaletica.