Lunedì si insedia nuovo capo polizia locale a Palermo

Lunedì si insedierà il nuovo comandante della polizia municipale di Palermo. Il tenente colonnello dei carabinieri Angelo Colucciello ha completato gli adempimenti di rito per poter assumere l'incarico di capo dei vigili urbani al posto di Margherita Amato, che comunque rimarrà in forza al corpo di polizia municipale. Colucciello è stato scelto dal sindaco Roberto Lagalla a settembre, ma il via libera all'incarico è arrivato la scorsa settimana con l'approvazione in Consiglio comunale del consolidato 2022. Così si è sbloccata la nomina che, dopo il via libera all'aspettativa da parte dell'Arma, per i prossimi tre anni guiderà la polizia municipale.Colucciello, napoletano di 54 anni, da tempo è in servizio nel capoluogo siciliano dove è stato capo ufficio del comando provinciale dei carabinieri.