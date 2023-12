Bari, schiaffeggia ex compagno di classe: gli lesiona un timpano

Un 17enne ha ricevuto uno schiaffo da un ex compagno di classe mentre quest'ultimo stava facendo visita ai suoi ex colleghi durante le lezioni.

Lo schiaffo avrebbe lesionato il timpano di un orecchio all'ex compagno.

E' accaduto ieri mattina in un liceo di Bari dove il diciassettenne si era recato per un semplice saluto ai docenti e agli amici dopo essersi trasferito quest'anno in un altro liceo.

Mentre il ragazzo si trovava in classe - a quanto si apprende in ambienti scolastici - un coetaneo avrebbe cominciato a registrare un video con il suo cellulare nel quale avrebbe immortalato l'ex compagno. Questi si sarebbe innervosito e avrebbe schiaffeggiato l'autore del gesto ritenendolo offensivo.