Forestali, botta e risposta tra Spada (Pd) e Auteri (Fdi)

È del Partito Democratico, tra cui anche l'on. Tiziano Spada, l’emendamento approvato in Commissione Regionale Bilancio che permette di aumentare le giornate lavorative dei forestali.

“Tutto questo - spiega Tiziano Spada - consente a circa cinque mila lavoratori di vedere aumentare le proprie giornate lavorative annue da 78 a 101”.

Tanti i risvolti positivi, non solo per i forestali, a detta del parlamentare regionale che, quanto all’esame della manovra finanziaria, continua: “In una terra come la nostra, troppo spesso assediata da roghi e incendi, questo emendamento consentirà un argine maggiore a questo fenomeno che, purtroppo, non accenna a diminuire. Sarà possibile attuare il turnover nelle squadre antincendio, oltre che migliorare le operazioni di pulizia di aree private. Sono soltanto alcuni degli impieghi - conclude Tiziano Spada - derivanti dal maggior numero di giornate lavorative per i forestali”.

A Spada replica Auteri di Fratelli d'Italia: “La strada da seguire per riformare il comparto dei Forestali è quella del ddl che ho già presentato. Il collega Spada in questo modo non aiuta alla risoluzione del problema e, anzi, l’assessore Sammartino si impegni e assuma la responsabilità prima dell’estate, degli incendi che devastano il nostro territorio. Fin dal primo giorno punto all’aumento dei giorni lavorativi per tutti i forestali, la mia proposta è questa. Non mi piacciono le mezze misure”. Il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, contesta l’emendamento del Pd che ha ottenuto il via libera in commissione Bilancio all’Ars e che prevede il passaggio dei 78isti a 101isti. "Stiamo lavorando per incrementare, a tutti, le giornate di lavoro - chiosa - e quindi garantire maggiore controllo durante la stagione calda, altrimenti in estate sarà inutile piangere sull’emergenza roghi”