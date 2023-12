Modica, nella sede di Euroform si presenta il libro "Il mio nome è amore"

Dopo il grande successo avuto in Vaticano in occasione della presentazione del libro “Il mio nome è amore”, successivamente a Roma nella Sala dei Gruppi Parlamentari a Montecitorio e infine nella Sala Pier Santi Mattarella presso l’Assemblea Regionale Siciliana, anche l’Euroform di Modica si prepara ad accogliere Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale.

Mannino e Sardisco saranno in visita presso la sede Euroform di Modica il prossimo 16 dicembre per una duplice occasione: la presentazione del loro libro “Il mio nome è amore” e la sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche della legalità.

“La visita della delegazione del Parlamento della Legalità Internazionale – afferma il direttore della sede, Rosario Salamone – è per noi un grande onore che ci inorgoglisce. Questa occasione permetterà di far conoscere le nostre splendide attività e i nostri studenti. Durante la visita, saranno discussi diversi temi cruciali relativi alla promozione della legalità, alla tutela dei diritti umani e alla pace”.

La presenza del presidente Mannino arricchirà la giornata dell’Open Day pensata da Euoroform per far conoscere a ragazzi e famiglie la proposta educativa e formativa. Durante questa giornata sarà presentato il volume "Il mio nome è Amore" scritto con maestria e passione da Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco. Questa opera raccoglie silenzi, gioie, speranze, attese, interrogativi e voglia di vivere in un mondo senza ipocrisie e maschere dell’apparire. Un piccolo e coinvolgente viaggio nel mondo complesso e meraviglioso della legalità.