Scoperti proventi illeciti per 1,8 milioni, 4 denunciati a Catania

La Guardia di finanza di Catania ha scoperto 1,8 milioni di euro di proventi illeciti di un'attività di usura e di truffa che sarebbero riusciti ad accumulare un presunto truffatore e tre presunti usurai ed ha recuperato a tassazione quasi 800 mila euro di imposta evasa.

Uno dei quattro è stato denunciato per aver omesso di presentare il modello dichiarativo dei redditi.

"La tassazione di proventi illeciti - sottolineano le Fiamme Gialle di Catania - si conferma, pertanto, uno strumento di prevenzione e repressione utilissimo per fronteggiare efficacemente la recrudescenza di tutti quei fenomeni illeciti che sono dannosi per la società e l'economia sana del Paese".