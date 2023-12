"Ragusa sottosopra": mostra fotografica di Nanni Licitra alla Galleria Susanna Occhipinti

Inaugura giovedì 28 dicembre alle ore 18, presso la Galleria d’Arte Contemporanea Susanna Occhipinti, la personale del fotografo Nanni Licitra dal titolo «Ragusa sottosopra». Nativo di Vittoria, classe 1988, il fotografo - impegnato sin dagli albori del suo lavoro verso una ricerca consapevole, lontana dalla produzione massificata delle immagini e dalle sue costanti banalizzazioni - volge il suo sguardo verso alcuni non luoghi, in Italia, altrove, a Ragusa anche.

Con una scelta stilistica di un bianco e nero di forte contrasto, Licitra si immerge nella vita che scorre: primi piani, istantanee, inquadrature diverse. Tutto fornisce un punto di vista esterno, talvolta disorientante, capace di porre domande e di raccontare storie estemporanee, quasi furtive di persone e luoghi.

La mostra si sviluppa in un percorso fotografico di 15 scatti, stampa in camera oscura per i formati più piccoli e digitale per i grandi formati. Sono immagini eterogenee, attraverso cui si rintraccia lo sguardo di Licitra: libero da categorie, generi e temi, cataloga istanti in cui l’ambiente intorno si manifesta nelle sue forme più effimere e particolari. Citando lo scrittore Peter Hendke, Nanni Licitra è equipaggiato di quella fedeltà a «certe piccole cose che ci accompagnano in tutti i traslochi», che lo rende capace di raccontare con estrema precisione uno stato d’animo, un odore, un luogo, un suono senza una cornice narrativa lineare. Un progetto artistico senza filtro, sul quale Susanna Occhipinti, gallerista e curatrice della mostra, ha deciso di investire.

La mostra “Ragusa Sottosopra” rimarrà aperta dal 28 dicembre al 20 gennaio 2024.

Indirizzo: Viale Napoleone Colajanni 9/11, Ragusa

Orari di apertura: lunedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00;

dal martedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Ingresso libero