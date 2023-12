Aggrediscono il padre a Siracusa, arrestato il fratello minore per droga

Insieme al fratello aggredisce il padre ma viene arrestato per spaccio di droga. Accade a Cassibile, nel Siracusano, dove gli agenti delle volanti intervenuti in un'abitazione per sedare una lite familiare tra un uomo e i suoi due figli di 17 e 19 anni che lo avevano aggredito, hanno arrestato il minorenne. Durante la perquisizione alla ricerca di eventuali armi che potessero essere usate contro la vittima, infatti, i poliziotti hanno trovato quasi 112 grammi di hashish e 15 grammi di marijuana. Per il 17enne sono così scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti e possesso di un coltello di genere vietato. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato accompagnato al centro per minori di via Franchetti a Catania.