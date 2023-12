La polizia esegue di ordini di carcerazione a Noto

Agenti del Commissariato di P.S. di Noto hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte di Appello di Perugia, nei confronti di un uomo di 44 anni, per l’espiazione della pena di 2 anni di reclusione per resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e lesioni personali, commessi il 19 ottobre 2013 a San Benedetto del Tronto.

Infine, i poliziotti del Commissariato hanno eseguito un ordine di carcerazione, nei confronti di un uomo di 33 anni, condannato alla pena di 1 anno, 7 mesi e 10 giorni di reclusione per cumulo di pene concorrenti.

Dopo le formalità di rito i due arrestati sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di contrada Cavadonna.