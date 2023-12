Viola il divieto di avvicinamento dalla ex: 41enne arrestato a Catania

Indagato per atti persecutori nei confronti di una donna, un 41enne catanese ha violato il divieto di avvicinamento ed e' finito agli arresti domiciliari, misura eseguita dai carabinieri della stazione di Aci Catena. L'uomo aveva gia' violato le prescrizoni nel mese di luglio e nel mese di agosto recandosi ancora sia a Giardini Naxos che a Catania in piazza Stesicoro e in zona Librino. Il 10 novembre scorso la 52enne ha scorto il 41enne in piazza Stesicoro a Catania e lo ha fotografato. Poi, ha messo al corrente del forze dell'ordine e l'autirita' giudiziaria, che per tutelare la persona offesa, ha deciso l'arresto.