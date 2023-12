Camper della polizia di Stato domani in piazza Federico di Svevia a Catania

Nella mattina di domani, i poliziotti della Questura di Catania allestiranno un punto d’incontro in Piazza Federico di Svevia, costituito da un camper della Polizia di Stato e da uno stand, per ricevere studenti e cittadini per divulgare messaggi per incoraggiare le vittime sopraffatte e costrette a subire le violenze fisiche e psicologiche.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, si terrà dalle 10:00 alle 13:00.

Nell’occasione verranno fornite informazioni sull’attività svolta quotidianamente dalla Polizia e saranno distribuite della brochure realizzate dal Dipartimento della P.S.

All’evento parteciperà una rappresentanza degli studenti dell’istituto comprensivo “Angelo Musco” di Librino che si esibiranno in uno spettacolo musicale.