La Commissione Bilancio all'Ars approva la manovra finanziaria

Dopo una settimana di sedute, la commissione Bilancio dell'Ars ha approvato a maggioranza la manovra finanziaria, hanno votato contro M5s, Pd e ScN.

Sono stati ritirati tutti gli emendamenti, anche quelli aggiuntivi, erano circa 5 mila: soltanto per le tabelle c'erano 750 emendamenti.

Come aveva anticipato l'assessore regionale all'Economia Marco Falcone, il testo esce dalla commissione con una trentina di articoli, dieci in meno rispetto al documento base, per via di uno stralcio. Probabile che le norme stralciato verranno inserite in un collegato che potrebbe arrivare in aula a gennaio.

La manovra finanziaria potrebbe essere incardinata già domani sera, al massimo sabato per fissare a lunedì il termine per gli emendamenti; in questo modo, la discussione in aula dovrebbe partire mercoledì prossimo.