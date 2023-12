I Pm di Milano sequestrano Cpr di via Corelli

I pm di Milano Paolo Storari e Giovanna Cavalleri hanno disposto un sequestro impeditivo d'urgenza della società Martinina srl che gestiva il Cpr di via Corelli a Milano, già oggetto di ispezione nell'inchiesta, per frode e turbativa, della Gdf lo scorso primo dicembre, da cui era emerso che i migranti, tra le altre cose, non ricevevano cure e mangiavano cibo scaduto.

Di fatto la Procura, con questo provvedimento, ha sequestrato il Centro di permanenza per i rimpatri.

Il provvedimento, se verrà convalidato dal gip, porterà alla nomina di un amministratore giudiziario per gestire la struttura.