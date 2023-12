Aggredita, si chiude in casa e chiama la polizia: preso il marito a Cosenza

Esasperata per i continui maltrattamenti, dopo l'ultima aggressione e approfittando della sua assenza, si è chiusa in casa ed ha chiamato la Polizia.

E' così che gli agenti della Squadra Volante della Questura di Cosenza guidata da Giuseppe Cannizzaro, hanno arrestato un 57enne per maltrattamenti e atti persecutori.

Giunti sul posto, gli agenti dopo avere riportato la donna alla calma hanno cercato di ricostruire tutti gli episodi, anche pregressi, di aggressioni subite da parte dell'uomo, sia fisiche che verbali.