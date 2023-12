Esplode bombola di gas a Cassano allo Ionio: una persona resta ferita

Un 50enne di nazionalità pakistana è rimasto lievemente ferito a causa dell'esplosione di una bombola di gas che ha provocato il crollo della vecchia abitazione nella quale viveva.

E' accaduto all'alba in contrada "Le Caselle", a Cassano allo Ionio.

L'esplosione si è verificata mentre l'uomo si stava preparando del thè.

Il ferito, all'arrivo dei soccorsi, era vigile e cosciente ed è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Rossano dove si trova tuttora in osservazione e dove gli sono state riscontrate delle piccole ustioni al viso e alla mano destra.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e i carabinieri della compagnia di Cassano.