Modica, alla Scuola Stagno D'Alcontres nuovo progetto "Generazione Z e social"

“Generazione Z e social…per un’indipendenza digitale” è il nuovo progetto, ideato dalla Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres”, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, da realizzare in partnership con Istituti d’Istruzione Superiori, realtà ecclesiali e gruppi giovanili del territorio.

Dopo la positiva esperienza di “Fare rete con i giovani… per rinnovare la socialità”, vissuta l’anno scorso, la Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres”, che opera da 54 anni nel settore della formazione e della ricerca sociale, quest’anno ha deciso di realizzare un secondo progetto di ricerca e intervento, approvato dal Ministero dell’Istruzione, dal titolo ““Generazione Z e social… per un’indipendenza digitale”.

“Il progetto della Scuola - spiega il direttore, Gian Piero Saladino - vuole indagare i diversi fenomeni di dipendenza su un target di oltre 200 ragazzi (14-20 anni) del comprensorio ibleo nel tempo dei “giovani sdraiati, fragili, sonnambuli, insicuri che stentano a percepire un futuro” e verificare, in particolare, il pericoloso impatto dei social nella loro vita, per ascoltarli e accompagnarli a riconoscere le loro paure e dipendenze, a percepire i limiti alla loro autonomia e a desiderare e gestire percorsi guidati di prevenzione e recupero individuale e condiviso, passando da spettatori della vita a protagonisti della loro crescita personale e di generazione”.

Saranno quattro le linee di intervento: la rilevazione delle problematiche, i laboratori di socialità per i giovani, i workshop per gli adulti di riferimento e la divulgazione degli esiti prevista a maggio 2024. Il progetto, già avviato a settembre 2023, ha concluso la prima fase: costituzione del team, stesura e validazione dei questionari e delle interviste, definizione dei partenariati. Fra dicembre 2023 e gennaio 2024, si entrerà nella fase operativa con la somministrazione dei questionari, la registrazione delle interviste e l’avvio dei laboratori di socialità.