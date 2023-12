ChocoModica 2023, 200 studenti dell'Alberghiero impegnati nell'evento

Sono stati 200 gli studenti della sezione Alberghiero dell’Istituto Principi Grimaldi di Modica impegnati nell’ultima edizione di ChocoModica, divenuti, in qualche modo, il cuore pulsante dell’evento stesso dedicato al cioccolato. Gli studenti dell'Istituto Principi Grimaldi hanno portato la loro passione e creatività agli stand, coinvolgendo attivamente nelle attività di degustazione, nella dimostrazione della produzione del celebre cioccolato di Modica, nella creazione del gelato al cioccolato di Modica e negli spettacoli di show cooking. Il loro coinvolgimento non è stato solo un contributo, ma una testimonianza tangibile delle loro competenze e della loro dedizione. L'impiego degli studenti, coordinati dal docente Giovanni Roccasalva, è stato cruciale per la riuscita dell'evento.