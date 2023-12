Modica, Gigliola Cinquetti presenta il libro autobiografico "A volte si sogna"

Sabato 16 dicembre, una delle cantanti più importanti della storia della musica leggera italiana, Gigliola Cinquetti, sarà all’auditorium di piazza Matteotti, a Modica, alle 19, per presentare la sua storia, scritta nelle pagine di "A volte si sogna", edito da Rizzoli. Una vita bellissima la sua, e una carriera di successi cominciata prestissimo, con il talento innato di una voce e di una capacità interpretativa unica, ricca di consensi e di grandi ascese ma anche di piedi per terra e capacità di gestirsi. Persino quando, minorenne, in un solo anno, il 1964, vinse tutto ciò che un cantante poteva vincere.

Il giorno dopo, domenica 17 dicembre, alle 18, sempre all’auditorium di piazza Matteotti, Chiara Scucces e Giada Giaquinta incontrano Luca Pappagallo che presenta il suo libro: La cucina per tutti di Casa Pappagallo. Sono 100 ricette da leccarsi i baffi, come recita la copertina, di un personaggio tanto bravo come cuoco quanto talentuoso sullo schermo. E’ tra i cuochi più seguiti e amati del web e nel 1999 fondò Cookaround, uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia. E’ sua Casa Pappagallo, il canale YouTube/Facebook e ora Instagram diventato uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, con migliaia di follower.