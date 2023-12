Belvedere di Siracusa, fermati ad un controllo: un arresto e una denuncia

I Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno arrestato un 36enne di Priolo Gargallo, gravemente indiziato di violazione degli obblighi inerenti la Sorveglianza Speciale di P.S. e denunciato un 27enne di Catania per false dichiarazioni sull’identità personale e possesso ingiustificato di chiavi alterate.

I militari hanno sottoposto a controllo i due uomini a bordo di un’autovettura, notati in atteggiamento sospetto nel centro abitato nella frazione di Belvedere.

All’atto del controllo, il 36enne, che era alla guida dell’auto, oltre ad essere sprovvisto di patente di guida poiché revocata, è risultato essere sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Priolo Gargallo, mentre, il 27enne, sprovvisto di documenti, ha fornito false generalità ai militari.

Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, il passeggero è stato trovato in possesso di chiavi alterate e di una centralina elettrica simile a quelle solitamente utilizzate per il furto di autovetture.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria aretusea e denunciato per la reiterazione della guida senza patente, mentre, il 27enne dovrà rispondere di false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.