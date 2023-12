Siracusa, il Consiglio approva la revisione nelle società partecipate

Il Consiglio comunale di Sircausa, nella seduta di ieri, ha approvato la delibera di “Revisione annuale delle partecipazioni societarie” detenute dall’Ente al 31 dicembre del 2022: l’Ato SR 1 in liquidazione, la SRR società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti Ato di Siracusa, ed il Distretto Turistico del Sud Est.

Si tratta di un adempimento normativo che impegna ciascuna Amministrazione a confermare o modificare le partecipazioni e di predisporre, ove ne ricorressero i presupposti, piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Rinviato ad altra seduta, stante l’assenza del proponente, l’odg del consigliere Vaccaro avente ad oggetto il manto stradale di via Santi Amato.