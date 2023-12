Volley Modica, gara da brividi contro la capolista Macerata

Trasferta marchigiana domenica prossima per la Volley Modica che alle 19,30 scenderà in campo al “Forum” per affrontare la capolista Banca Macerata. Una sfida difficilissima contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni e che sta dominando il girone Blu del campionato di serie A3. I biancoazzurri di Enzo Distefano (nella foto) sono reduci dalla netta vittoria ottenuta al “PalaRizza” contro Bari e stanno preparando la sfida alla “corazzata” Macerata con la solita determinazione e la consapevolezza delle difficoltà che incontreranno.