Lions Club, a Belvedere domenica screening diabetico sulla popolazione adulta asintomatica

I Lions Club di Augusta Host, Lentini, Priolo Gargallo, Floridia Val d’Anapo, in collaborazione con l’associazione Italiana Lions per il Diabete ( AILD) e con il parco commerciale “Belvedere”, organizzano un’attività di screening sulla popolazione adulta asintomatica che potrebbe sviluppare nel tempo la malattia diabetica al fine di indirizzare i soggetti a rischio verso medici qualificati per un’ulteriore opportuna valutazione. L’iniziativa “ Diabete? No grazie”, voluta fortemente dal Governatore del Distretto 108Yb Sicilia Daniela Macaluso, è sostenuta dal presidente della VII Circoscrizione Giacomo Di Miceli e dal presidente della Zona 19 Fabio Gaudioso e organizzata dai presidenti di Augusta Host Sebastiana Di Franco, Lentini Vincenzo Cappello, Priolo Gargallo Angelo Arman e Floridia Val d’Anapo Michele Oliva si svolgerà domenica 17 dicembre 2023, dalle 15 alle 19, all’interno del parco commerciale di “Belvedere”.

Tutti coloro che lo desiderano sono invitati nell’area attrezzata all’interno del parco commerciale “Belvedere” per effettuare la misurazione gratuita della glicemia e compilare in forma anonima un questionario che fornirà il proprio punteggio FINDRISC ( ovvero la previsione statistica di poter sviluppare nel tempo la patologia diabetica) che verrà conservato dai Lions per essere utilizzato a fini statistici.

I Lions stanno affrontando questa emergenza sanitaria mondiale attraverso una serie di iniziative e di eventi di sensibilizzazione al diabete, facilitando l’accesso alle cure grazie a programmi di screening e di assistenza. “Riteniamo di poter contribuire a prevenire e controllare questa patologia grazie all’azione congiunta dei Lions e dei Leo a favore di questa causa – hanno detto i presidenti dei quattro club -. L’iniziativa è diretta a tutta la cittadinanza, in particolare a quella parte della popolazione, che non si è sottoposta precedentemente a controlli specifici. Naturalmente i controlli effettuati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy”.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 422 milioni di persone, di tutte le razze, di ogni ceto sociale e di tutte le età, soffrano di diabete. Una patologia globale in grande crescita, tanto che si prevede affliggerà più di 642 milioni di persone entro il 2040. Ogni anno il diabete provoca la morte di oltre 5 milioni di persone ed è l’ottava causa di mortalità nel mondo.