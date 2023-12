Stoccano rifiuti, area sequestrata a Marsala

Gli agenti della Polizia municipale di Marsala, in collaborazione con il personale di Arpa Sicilia, hanno sequestrato un'area di grandi dimensioni in Contrada Ciancio, di pertinenza di un'azienda dedita allo stoccaggio e gestione di rifiuti ferrosi pericolosi e non pericolosi. Le indagini hanno accertato che la ditta non era in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni amministrative, inoltre nelle aree esterne, che avrebbero dovuto essere sgombre da rifiuti o altro materiale, erano stoccati e gestiti ingenti quantitativi di rifiuti solidi ferrosi, in una quantità che può stimata complessivamente in 20 tonnellate e circa 200 metri cubi, oltre a numerose cisterne contenenti fanali e materiali di illuminazione, il tutto senza alcuna copertura o riparo.