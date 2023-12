Calcio, in serie D il Trapani prova ad allungare: prova del 9 del Siracusa ad Agrigento

È un turno quasi interamente anticipato al sabato il penultimo che attende la D nel 2023, complice la concomitanza mercoledì 20 dicembre con l'ultima giornata d'andata che consentirà a giocatori e staff tecnici di godersi poi qualche giorno di riposo in più durante le feste. Sono ben 48 le gare in programma tra venerdì (Bra-Albenga del girone A) e sabato, rendendo assai più interessante l'ultima coda di anno solare.

Non ci si annoia mai nel girone I, dove il Trapani prova la fuga dopo il successo di Licata, confidando di fare altrettanto in casa contro la Gioiese. Il Siracusa è scivolato a -4 dopo il terzo pari nelle ultime 4 giornate e per tutti ha pagato Salvo Castorina, esonerato dal ruolo di direttore sportivo. Ma tanti giocatori sono finiti sul mercato e la sensazione è che il club non voglia competere fino all'ultimo con il Trapani: la trasferta di Agrigento con l'Akragas sarà già una cartina tornasole. La Vibonese ospita il Portici, che in settimana ha dato vita a una novità assoluta: non uno ma due allenatori in panchina contemporaneamente, con Pasquale Bovienza che affianca Andrea Ciaramella (e intanto sono tornati Vincenzo Pinto e Michele Di Prisco). In casa della Sancataldese La Fenica Amaranto insegue la terza vittoria consecutiva, per risollevarsi definitivamente e agganciare bene il treno play-off. Il Licata, reduce da due ko di fila, a sua volta punta a rilanciarsi andando a far visita al Castrovillari. Intanto la LND ha comunicato che durante la sosta verrà riformulato il calendario del torneo, dal momento che il girone è sceso da 19 a 18 squadre (così si eviteranno i turni di riposo).