Calcio, nel Modica arriva il giovane portiere Andrea Basso

Nuovo arrivo tra gli estremi difensori del Modica Calcio. Andrea Basso si aggrega al gruppo guidato dall'allenatore Giuseppe Strano. Portiere, classe 2003, pronto ad iniziare questa nuova avventura in maglia rossoblu. Molto giovane, Basso, ha già vissuto esperienze nelle Primavere di Torino e Venezia, oltre alle esperienze in Eccellenza con Spinea e Città di Gela. “Sono felice del mio approdo a Modica, dopo le esperienze giovanili tra Torino e Venezia, sono approdato in Eccellenza sempre al nord e poi ho scelto Gela, non è andata come speravo e ora sono pronto a vivermi questa nuova esperienza a Modica", dichiara il neo arrivato.