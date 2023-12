Policlinico Catania, allievi elicotteristi della Marina in visita ai piccoli pazienti della Radioterapia

Il gruppo di Allievi dei Corsi Basici del Centro di Formazione Equipaggi di Volo della Stazione Elicotteri Marina Militare di Catania, ha fatto visita ai piccoli pazienti della Radioterapia Oncologica del Policlinico Rodolico, per consegnare alcuni regali natalizi. Ad accoglierli c’era il personale sanitario del reparto con il responsabile Corrado Spatola e naturalmente i bambini con i loro genitori. Nei panni di estemporanei Babbi Natale in divisa blu, gli allievi elicotteristi, accompagnati dal capitano di fregata Antonino Pulvirenti in rappresentanza del comandante della base di Maristaeli capitano di vascello Riccardo Leone, hanno portato una ventata di allegria e gioia e consentito ai piccoli di trascorrere una mattinata diversa tra sorrisi e stupore, in un’atmosfera densa del più autentico spirito natalizio.