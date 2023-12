Turismo tutto l’anno, prende corpo la candidatura Unesco della provincia di Trapani

Dopo la “benedizione” della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha preso corpo oggi la candidatura della provincia di Trapani al riconoscimento Unesco, lanciata dal commissario della Camera di commercio, Pino Pace, e dall’amministratore della Logos, Toti Piscopo, in collaborazione con Unioncamere Sicilia, per costruire un sistema integrato pubblico-privato capace di attrarre strutturalmente un turismo sostenibile 365 giorni l’anno. A supporto del progetto, l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, e quella al Turismo, Elvira Amata (rappresentata da Ludovico Giambrone e dalla dirigente generale e commissaria del Libero consorzio metropolitano, Mariella Antinoro), daranno supporto al commissario Pace per favorire la nascita di un coordinamento a livello territoriale a sostegno della candidatura, che coinvolga tutte le istituzioni locali, le imprese e gli stakeholder.