Modica, “Ti vulissi mangiari”: emozioni e profumi di Sicilia nel docufilm del regista Giovanni Caccamo

Una standing ovation, all’auditorium Pietro Floridia di Modica, al termine della proiezione – in prima assoluta - del suo ultimo lavoro, il docufilm “Ti vulissi mangiari”. Lui – maestro di inquadrature, dissolvenze, campi lunghi, primi piani – si è anche emozionato. “L’applauso del pubblico della mia città è sempre qualcosa di speciale perché, attorno a te, senti l’affetto di tante persone, orgogliose di conoscerti da vicino e di stringerti la mano per complimentarsi. Sono delle belle sensazioni”.

A parlare è Giovanni Caccamo, modicano, 56 anni, regista. Curriculum da fare invidia: Rai, Mediaset, La7, Sky. E’ lui il “papà” del docufilm che ha già collezionato due selezioni ufficiali al “Film Festival Hong Kong Indie” e al “Tokyo International Cinema Awards”: altri riconoscimenti internazionali ai documentari di Giovanni Caccamo che, da molti anni ormai, fanno parte del patrimonio filmico legato, in gran parte, alla sua terra. La Sicilia esplorata da Caccamo è quella che prende vita dalle tradizioni culturali, dai mestieri, dalle mani callose, dai volti dei contadini della Contea di Modica, rugosi e bruciati dal sole.

L’ultimo lavoro del regista si muove nel solco di un suggestivo omaggio all’arte del cibo e alla sua preparazione. Un omaggio alla Sicilia del gusto e della genuinità in una interpretazione mai banale perché "Ti Vulissi Mangiari" (ti vorrei mangiare) arriva alle ambìte delizie della cucina isolana attraverso un percorso di scoperte culturali che si nutrono di gesti sempre uguali, ma sempre diversi, nella loro solenne religiosità tramandata di generazione in generazione.

“Da piccolo – racconta Caccamo - ero affascinato dal modo in cui mia madre preparava il pane di casa, le scacce, la pasta, i ravioli. Erano momenti quasi sacri, tutta la famiglia partecipava emotivamente a quei momenti che si concludevano, quasi sempre la domenica a mezzogiorno, con una tavola imbandita da ogni ben di Dio. Era l’apoteosi della genuinità. E quei sapori, quegli odori mi capita di sentirli quando sono lontano da Modica. Ma devo dire che ho la fortuna di poterne ancora godere “materialmente” in occasione dei miei blitz in città”.

Queste sensazioni hanno certamente avuto un ruolo importante nella ideazione e realizzazione del docufilm.

“Ti vulissi mangiari” lascia anche il retrogusto di un affascinante viaggio nella Sicilia sud orientale con una “partecipazione straordinaria”, quella della città di Modica che, attraverso il cibo e le case scolpite nella roccia, irrompe dolcemente nel racconto di Giovanni Caccamo fatto di emozioni, sensazioni e profumi. Storie intrecciate di personaggi diversi – veri e autentici - ognuno dei quali ha un rapporto unico con il cibo esaltandone l’importanza nella cultura e nella vita di ogni giorno. E il docufilm viene anche impreziosito dalla voce inconfondibile di Mario Biondi. Un altro prezioso tassello di un mosaico artistico siciliano.

NELLA FOTO, da sinistra: Giovanni Caccamo, il direttore della fotografia Gianluca Tela e Mario Biondi