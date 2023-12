Siracusa, influday all'ospedale Umberto I: appello per le vaccinazioni

“La vaccinazione, sia contro l'influenza che il covid 19, rappresenta lo strumento più efficace per prevenire le forme più gravi delle due malattie causate dai virus, ridurre i ricoveri ospedalieri e la mortalità soprattutto tra le fasce più fragili. A tutti l’invito a vaccinarsi contro l’influenza e contro il covid 19, invito soprattutto rivolto ai giovani che hanno il dovere sociale di proteggere i bambini e gli adulti con cui stanno in contatto. Solo vaccinandosi si può bloccare la catena del contagio”.

E’ il messaggio che all’unisono hanno lanciato alla cittadinanza le Istituzioni presenti al fianco dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa all’ospedale Umberto I, in occasione della manifestazione INFLUDAY organizzata dall’Azienda attraverso il Dipartimento di Prevenzione medico, aderendo all’iniziativa regionale promossa dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.