E' morto l'attore floridiano Sebastiano Lo Monaco: aveva 65 anni

Si è spento questa mattina a 65 anni Sebastiano Lo Monaco, grande attore e regista siracusano, profondo conoscitore delle opere pirandelliane e della classicità. Ha dedicato la sua vita al teatro, interpretando innumerevoli ruoli e non disdegnando l'impegno civile con opere, ad esempio, come "Per non morire di mafia". Ha diretto grandi realtà come il teatro "Pirandello" di Agrigento. Era malato da tempo. Il cuore di Lo Monaco si è fermato nella sua abitazione di Roma, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, oramai privo di speranze. L'attore ha a Floridia la mamma Salvina ed il fratello Santi. Dopo il rito funebre che si terrà nella capitale, il feretro verrà trasferito a Floridia, dove riposeranno le spoglie di Lo Monaco.

Unanime il cordoglio del mondo della cultura. "E' una grande perdita. Ciao Sebastiano", commenta sui social il direttore del Parco della Valle dei Templi di Agrigento Roberto Sciarratta. Lo Monaco era nato a Floridia 65 anni fa. Forti i legami con la sua terra di origine, che ha sempre amato. Oltre al teatro, l'attore scomparso, ha avuto ruoli cinematografici per tv e Cinema. Indimenticabile il suo ruolo nella Piovra che lo aveva reso famoso. Ma il suo vero amore è stato il Teatro; del cinema Sebastiano diceva che ' lavoravano sempre i soliti raccomandati' e che lui non aveva santi in Paradiso.