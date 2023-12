L'attrice Simona Celi nominata responsabile del dipartimento regionale Cinema e Teatro in Sicilia

L'attrice messinese Simona Celi è la nuova responsabile del dipartimento regionale Cinema e Teatro della DC in Sicilia. La nomina le è stata conferita dal segretario regionale della Democrazia Cristiana, Stefano

Cirillo. "Sono molto contenta di questa nomina e ringrazio il segretario regionale - dichiara Simona Celi -. Ritengo che quando la politica si preoccupa della cultura siamo sulla strada giusta".

"È un privilegio poter nominare a capo del dipartimento regionale Cinema e Teatro una figura di indubbio talento come Simona Celi - dichiara Stefano Cirillo -. Sono certo che con la sua esperienza saprà

contribuire alla crescita di progettualità strategiche per un settore che da lustro e sviluppo ai teatri e cinema siciliani".