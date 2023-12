Acate, al Castello si presenta il libro di Massimo La Pegna "Donna Vincenza"

C’è spazio anche per la cultura nel ricco programma natalizio predisposto dall’Amministrazione Comunale di Acate. Martedì 19 dicembre, alle 17, 30, sarà presentato il romanzo di Massimo La Pegna “Donna Vincenza”, dalla trama molto interessante, i cui fili intrecciano Biscari e Ragusa Ibla, a cavallo degli ultimi anni dell’Ottocento e i primi del Novecento, terminando con “svelata” che si verifica mezzo secolo fa.

Il libro, pubblicato dall’editore Armando Siciliano, è alla seconda ristampa, e si avvale delle splendide fotografie scattate nei due centri iblei dal medico Gino Taranto.

Massimo La Pegna, laureato in Scienze dell’educazione e della formazione, dipendente dell’Asp di Ragusa, per “Donna Vincenza” si è meritato lusinghieri riconoscimenti e l’anno scorso ha dato alle stampe il romanzo “Sulla stessa spiaggia 10 luglio 1943”, dove non mancano i riferimenti ad alcune tragiche vicende accadute ad Acate ottant’anni fa.

Interverranno per i saluti istituzionali il sindaco Gianfranco Fidone, la presidente del Consiglio comunale, Cristina Cicero, e l’assessore alla Cultura Giuseppe Raffo. Sarà presente anche l’editore. Modererà e dialogherà con l’autore il professore Emanuele Ferrera.