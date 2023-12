Circolava a Tremestieri su scooter rubato e portava droga: arrestato

I carabinieri hanno arrestato a Tremestieri Etneo, nel catanese, un uomo di 57 anni trovato in possesso di 55 grammi di marijuana, 14 dosi di cocaina e 13 di crack che viaggiava in sella ad uno scooter risultato rubato nel dicembre dello scorso anno. L'uomo era in compagnia del fratello di 48, che è risultato estraneo ai fatti. per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il 57enne è stato anche denunciato per ricettazione, falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità personale e per la violazione dell'obbligo di dimora. Nell'abitazione dell'arrestato i carabinieri hanno sequestrato una dose di marijuana, materiale per il confezionamento della droga ed un'agenda con cifre e nominativi.