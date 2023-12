Bloccati su moto rubata, 2 ragazzi denunciati a Catania

Due minorenni, uno dei quali con precedenti di polizia per furto aggravato e ricettazione, sono stati denunciati a Catania dalla Polizia di Stato dopo la segnalazione alla sala operativa della Questura di un cittadino che aveva visto due giovani in sella al motociclo che gli era stato rubato il giorno prima a Misterbianco. I due minorenni sono stati bloccati in piazza San Pio X. Il motociclo è stato riconsegnato al proprietario. I due giovani sono stati affidati ai genitori dopo la denuncia per ricettazione.