Tornano le emozioni ed i gol al 'Barbera': il Palermo batte il Pisa per 3 - 2

Il Palermo torna a vincere al "Barbera" e batte 3-2 il Pisa al termine di una partita con tante emozioni. I

rosanero di Corini, avanti di due gol, subiscono ancora una volta la doppia rimonta per poi ritrovare la forza di reagire e chiudere il match a proprio favore grazie al gol di Segre. Per il Pisa è il secondo ko consecutivo dopo quello di Catanzaro.

Al 4' prima insidia del Pisa con una conclusione a giro di Estevas dal limite che trova la pronta risposta di Pigliacelli. Al 20' gol annullato al Pisa: destro al volo di Valoti e colpo di testa vincente di Marin, ma dopo il controllo del Var viene segnalato un fuorigioco. Al 29' è il Palermo a passare in vantaggio grazie a un ottimo passaggio filtrante di Gomes per Insigne che infila il pallone alla destra del portiere. Al 31' la replica del Pisa con una conclusione ravvicinata di Barbieri sulla quale Pigliacelli respinge e salva i suoi. Al 42' il raddoppio dei rosanero: Insigne questa volta fa l'uomo-assist e imbecca Brunori che con un destro di prima intenzione insacca. Ad inizio ripresa dopo 4' il Pisa accorcia le distanze per via di un'errata interpretazione del fuorigioco da parte dei difensori di casa che consente a Marin di battere Pigliacelli con un sinistro dal limite. Al 9' il Pisa pareggia: cross di D'Alessandro da destra per Valoti che indisturbato da dentro l'area con un tiro al volo di destro infila Pigliacelli. Al 14' il Pisa resta in dieci: Marin viene ammonito per un fallo su Coulibaly ma dopo il controllo al Var il giallo si trasforma in rosso. Al 23' traversa colpita da Di Francesco con una rovesciata in area. Al 35' il Palermo torna in vantaggio:

cross ancora di Insigne e colpo di testa vincente di Segre che anticipa Nicolas. Nel corso dei 6' di recupero c'è ancora tempo per un gol mancato da Brunori solo davanti al portiere e per un salvataggio di Pigliacelli su Veloso.