Caronia (Lega): "Legge di stabilità mette fine stagione precariato"

"Abbiamo lavorato ad una buona legge di Stabilità e sono estremamente soddisfatta che questa sarà la manovra che mette fine alla stagione del precariato e che consente aiuti economici considerevoli per l'assunzione di giovani, donne ed over 50, sovente fuori dal mercato del lavoro. La legge potrà essere certamente migliorata in Aula dove non mancherà il confronto tra tutte le forze politiche, ma già da ora si presenta con misure concrete e serie, a partire dalle assegnazioni crescenti ai Comuni siciliani, dopo anni di tagli inopinati". Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all'Assemblea regionale siciliana.