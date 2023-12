Calcio, l'Atletico Siracusa mantiene la vetta della classifica

Atletico Siracusa 4

Più Forte Ragazzi 1

Atletico Siracusa: Regina, Sinatra, Bianca, Danto, Campanelli, Aloschi (16’ st D’Amico), Kanwi, Di Natale (28’ st Essaoudy), Gregorini (8‘ st Minnala), Alì (19’ st Marano), Schepis (1’ st Rizza). A disposizione Solerte. Allenatori Colombo e Regina

Più Forte Ragazzi: Fiore, Di Mauro, Foti, Scollo, Matarazzo (19’ st Perrone), Spada (26’ st Lo Zito), Caramagno, Brancato, Alì (1’ st Fassari), Todaro (19’ st Sanfilippo), Mangiameli (1’ st Adib). A disposizione Pinieri, Prusso, Guzzone, Faraci. All. Di Stefano.

Arbitro: Fortuna di Siracusa

Reti: 34’ pt Gregorini, 45’ pt e 3’ st Di Natale, 9’ st Todaro, 19’ st Alì

L’Atletico Siracusa impone ancora la legge del più forte. Altra netta affermazione per la squadra del presidente Enrico Abbruzzo, che supera senza eccessive difficoltà la Più Forte Ragazzi e conquista l’ottava vittoria consecutiva nel campionato di Terza Categoria, mantenendo la vetta della classifica a punteggio pieno. Nell’anticipo di oggi contro la squadra di Villasmundo, i ragazzi del duo Colombo-Regina mostrano ancora una volta un gioco spumeggiante e piacevole. Sotto i riflettori del “Nicola De Simone”, attaccano con determinazione sin dall’inizio ma impiegano oltre mezz’ora per scardinare la difesa avversaria. Al 34’ è Gregorini a sbloccare il punteggio con un tocco ravvicinato, sul secondo palo, su cross da sinistra di Kanwui. A fare la partita sono i padroni di casa, che sfiorano il raddoppio prima con una punizione di Di Natale alta di poco, poi con una ripartenza non finalizzata da Alì, che si allunga la palla dopo aver superato di slancio il portiere Fiore in uscita disperata su di lui. Di Natale però non sbaglia al tramonto del primo tempo, trovando la rete su assist di Alì.

A inizio ripresa lo stesso attaccante realizza la sua doppietta personale, spedendo la sfera sotto la traversa con una bella esecuzione dal limite dell’area. I padroni di casa si rilassano per qualche minuto e gli ospiti ne approfittano per accorciare le distanze con Todaro sugli sviluppi di una punizione battuta da Spada. Dieci minuti dopo però Alì realizza la marcatura del definitivo 4-1. In tribuna oltre al presidente Enrico Abbruzzo, presenti il suo vice Antonio Rinauro, il direttore generale Santo Motta e i dirigenti Fabio Caracciolo e Giuseppe Graziano.

NELLA FOTO: Roberto Regina e Giorgio Colombo