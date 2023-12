Basket, la Virtus Ragusa sul parquet di Piazza Armerina

La Virtus Ragusa va a Piazza Armerina in condizioni d’emergenza, specie nel reparto lunghi: per la seconda giornata di ritorno, al PalaFerraro, non ci saranno Calvi e Vavoli, entrambi reduci da un infortunio. Ragusa, però, è in fiducia, ha vinto le ultime sette partite e non ha alcuna intenzione di mollare il primo posto. Ma serve rispetto e accortezza contro una squadra che di recente ha ingranato le marce alte: la Siaz ha vinto tre delle ultime quattro gare (l’unico k.o. a Reggio Calabria) e dista due punti dal quarto posto di Sala Consilina. Ci sono tutti gli elementi per un grande pomeriggio di basket. “Piazza Armerina - spiega coach Gianni Recupido (nella foto) - ha un roster di livello, con grandi individualità. Ma grazie al lavoro dello staff tecnico stanno tirando fuori un ottimo gioco corale e sarà un problema per tutti affrontarli. Credo che a inizio stagione siano stati rallentati dagli infortuni, che ne hanno pregiudicato la preparazione e la prima parte del campionato, ora hanno cambiato registro e trovato la quadra. Mi aspetto una partita difficile”.

La gara, valida per la tredicesima giornata del girone H del campionato di Serie B Interregionale, si disputerà domenica alle 18 sul parquet di Piazza Armerina. Arbitrano Cappello di Porto Empedocle e Mameli di Augusta.