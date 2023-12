Catania, lancia la droga dal finestrino: bloccato al Villaggio Sant'Agata

Personale delle Volanti di Catania durante l'espletamento di un posto di controllo in via Madonna del Divino Amore nel quartiere Villaggio Sant’Agata ha intimato l'alt ad un soggetto viaggiante a bordo di un’autovettura.

L’uomo non si è fermato e ne è scaturito un inseguimento per la via San Jacopo dove il veicolo ha rallentato vistosamente e, il conducente ha provveduto a gettare dal finestrino due panetti nastrati di colore marrone, per poi riprendere la marcia.

Poco più avanti, nella stessa via l’uomo è stato raggiunto, bloccato e identificato per un 44enne pregiudicato catanese.

I due panetti nell'immediatezza sono stati recuperati dagli operatori di un’altra Volante giunta in ausilio. Detti panetti contenevano all'interno sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo hashish, per un peso complessivo di 196,10 grammi; il tutto veniva sottoposto a sequestro.

In relazione a quanto occorso l’uomo è stato arrestato per il reato di possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Dell’avvenuto arresto è stato informato il P.M. di turno, che ha disposto gli arresti domiciliari.