Pallamano, successo facile per lo Scicli Social Club a Palermo

CUS PALERMO - SCICLI SOCIAL CLUB 16-29 (pt 6-15).

CUS PALERMO: Dagli Orti Luzzi, Lo Coco 3, Provenzano 4, Cuccia 4, Alongi 2, Emanuele Alfano, Giuffrida 1, Daniele Alfano, Cipollina, Puccio, Di Chiara, Alessandretto, La Venia 2, Agnetta, Santamaria, Bonaccorso. Allenatore: Claudio Provenzano.

SCICLI SOCIAL CLUB: Gioele Occhipinti, Marino 2, Ballaera 2, Ciavorella 8, Ficili 4, Drago 4, Causarano 6, Russino, Nakoue 3, Antonino Occhipinti.

Allenatore: Giovanni Marino.

ARBITRI: Campagna e Romeo. Commissario Cosenza.

Vince facile l’Handball Scicli Social Club sul campo del Cus Palermo e chiude nel migliore dei modi l’anno 2023. I gialloverdi giunti a Palermo a ranghi ridotti hanno arpionato la quinta vittoria su otto gare disputate grazie ad una prova di carattere, anche se in fase realizzativa hanno commesso errori marchiani (sbagliando tre tiri dai sette metri e qualche facile conclusione in ripartenza). Sin dal fischio d’inizio i ragazzi di Marino hanno avuto in mano il bandolo di gioco con un buon giro palla. I padroni di casa hanno cercato di arginare il gioco, ma sono apparsi un po’ molli, sia in difesa che in attacco, nelle cui fila si sono registrate un paio di assenze importanti.