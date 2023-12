Giarre, investito da auto muore dopo dimissioni da ospedale: inchiesta

E’ stato investito da un’auto pirata, ricoverato all’ospedale è stato dimesso, ma dopo una settimana è deceduto. In seguito alla denuncia della moglie, che si è rivolta a Studio3A, la Procura di Catania ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo, al momento contro ignoti, sulla morte tutta da chiarire di un ottantanovenne di Giarre, Cirino Arcidiacono. Il Pubblico Ministero, Anna Trinchillo, titolare del fascicolo, ha disposto l’estumulazione della salma - la vittima era già stata sepolta - e un esame esterno.

L’anziano, pensionato, che avrebbe compiuto tra due mesi novant’anni, la mattina di domenica 3 dicembre si trovava a Fiumefreddo in compagnia della consorte, di 86 anni, ed è stato investito e scaraventato a terra mentre camminava a bordo strada, ma il conducente della vettura che lo ha colpito non si è fermato a prestargli soccorso, dileguandosi: l’incidente è stato rilevato dai carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto, che starebbero lavorando sui filmati di alcune telecamere, ma a tuttora il pirata non sarebbe stato ancora individuato.