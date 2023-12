Ragusa, cerimonia di consegna di 9 bastoni per ciechi e di 4 cani guida

Cerimonia di consegna di nove bastoni bianchi per ciechi e di quattro cani guida all’istituto Berlinguer di Ragusa organizzata dal centro regionale Scuola cani guida per ciechi Helen Keller della Unione italiana ciechi. La cerimonia è servita a rafforzare alcuni concetti ormai divenuti di dominio pubblico con riferimento all’adozione dei cani da parte delle famiglie che poi li cederanno ai non vedenti. Il significato molto particolare di questa cerimonia è stato testimoniato anche dalla presenza del presidente dell’Uici Ragusa, Salvatore Albani, dei rappresentanti della giunta comunale,con il sindaco Peppe Cassì, del direttore del Centro per l'impiego Giovanni Vindigni, dei vertici del Rotary, club service che ha donato due cuccioli, e del deputato regionale Nello Dipasquale. Linda Legname, presidente del centro regionale Helen Keller, ha accolto i presenti.