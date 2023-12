Calcio, Frigintini terzo ko di fila: il Palazzolo vince facile

Terza sconfitta consecutiva per i rossoblù del Frigintini calcio, la seconda al Vincenzo Barone. Il Frigintini non riesce ad invertire l’inerzia di un’involuzione nel gioco che lascia perplessi tutti quanti hanno seguito fino a qualche domenica addietro il percorso di Pianese e compagni nelle gare disputate fino al match di Avola. Dopo è stato un corollario di prestazioni inguardabili dalla sconfitta interna con il Priolo a quella di Misterbianco ed ora nuovamente in casa con lo Sport Club Palazzolo. Uno a zero il risultato finale a favore degli ospiti con il gol di Castrovilli all’11’ del secondo tempo che non è stato più rimontato. L’involuziione nel gioco non ha permesso ai rossoblù di imbastire una sia pur minima reazione e l’unica occasione (e tiro in porta) che poteva dare anche il vantaggio è stata quella di Matteo Fusca (nella foto) al 16’ del primo tempo, su punizione.

FRIGINTINI 0

SPORT CLUB PALAZZOLO 1

Frigintini: Ruffino, Wally, Ravalli, Buscema, Pianese, Blandino (35’ st. D. Calabrese), Sella, Fusca, Drago, Noukri, Scarso (20’ st. Barresi). In panchina: Caruso, Assenza, Avola, Colombo, Giurdanella, Rosa. All. Samuele Buoncompagni

Sport Club Palazzolo: Martinez, G. Menta, Castrovilli, Valori, Pratdessus, Illustre, Chriss (47’ st. Campana), Garofalo, Suarez (1’ st. Crespo), Magro, Mustafaraj. All. Giuseppe Matarazzo

Arbitro: Giuseppe Mandracchia (Agrigento), Ass. Rizzo (Ag), Sicali (Ct)

Rete: 56’ Castrovilli