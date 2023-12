Calcio, il Modica perde a Enna e scivola al terzo posto

Il Modica esce sconfitto da un altro scontro diretto in vetta alla classifica di Eccellenza. Dopo il Paternò anche la capolista Enna lascia a secco di punti i rossoblù di Pippo Strano. Primo tempo di studio con Savasta che sbaglia un gol a tu per tu con il portiere ennese. Errore imperdonabile perchè poco dopo l'Enna passa in vantaggio con il solito, implacabile Cocimano. Nella ripresa, Modica che spinge in avanti con tutte le sue forze, anche con i nuovi entrati Prezzabile e Azzara, ma non riesce ad impensierire seriamente l’estremo difensore ennese. La sconfitta fa scivolare il Modica al terzo posto con 29 punti, a 6 punti dalla capolista Enna e a 5 dal Paternò.

Adesso, se non ci sarà una inversione di tendenza, al Modica non resta che puntare sulla Coppa Italia: mercoledì il Modica gioca la semifinale di ritorno a Paternò dopo l'1 a 1 maturato all'andata al "Barone".

Enna Calcio - Modica Calcio 1-0

Enna Calcio: Di Carlo, Santonocito, Batista Sena, Di Dio, Tosto, Zappala, De Sousa, Sessa, Vitelli, Cocimano, Veneroso. Panchina: Sieko, Rotella, Rallo, Alessandro, Randis, Bassoli, Amante, Adeyemo. Allenatore: Campanella Giovanni.

Modica Calcio: Marino, Ababei (14’ st Biondi), Cacciola, Guerci (1’ st Prezzabile), Vindigni, Ferotti, Parisi, Palermo, Manfrè (1’ st Azzara), Palmisano, Savasta. Panchina: Basso, Ballatore, Musso, Biondi, Prezzabile, Azzara, Agodirin, Marsilio, Diop. Allenatore: Giuseppe Strano

Marcatori: 33’ pt Cocimano (E)