Palermo, alla Kalsa concerto di beneficenza per aiutare giovane musicista

Concerto di beneficenza alla Kalsa con i musicisti della Fondazione Teatro Massimo di Palermo per raccogliere fondi da destinare a un giovane talentuoso musicista dell’associazione “Teatro dei Ragazzi Aps”

Una serata per augurarsi buon Natale attraverso un evento che chiama a raccolta la comunità. Si terrà lunedì 18 dicembre con inizio alle 20.30, nella Chiesa di Santa Teresa, in piazza Kalsa, il concerto di beneficenza dei musicisti della Fondazione Teatro Massimo che l’associazione “Teatro dei Ragazzi Palermo Aps” ha organizzato nell’ambito del progetto “L’arte adotta un bambino”. Un progetto approvato e sostenuto da Fondazione Peppino Vismara, Comune di Palermo, Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e Citta Metropolitana di Palermo. Quanto verrà liberamente donato sarà destinato alla borsa di studio che consentirà a Emanuele Lo Monaco, giovane musicista talentuoso, di frequentare il Conservatorio di Palermo.