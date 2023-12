Ragusa, paura per un incendio nell'appartamento di un condominio

Soltanto paura, per fortuna, a Ragusa a causa di un incendio sviluppatosi in un appartamento di un condominio di via Umberto Giordano. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che sono intervenuti in tempi rapidissimi insieme alla Polizia e al 118. Per i proprietari dell'appartamento una leggera intossicazione per il fumo che ha invaso anche le scale. I vigili del fuoco hanno effettuato verifiche sulla messa in sicurezza dell'abitazione.