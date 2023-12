La Volley Modica lotta ma si arrende alla capolista Macerata

Banca Macerata 3

Avimecc Volley Modica 0

Parziali: 25/22, 25/19, 25/17

Banca Macerata: Marsili, Orazi 6, Pahor, Fall 8, Penna, Casaro 18, Scrollavezza, Ravellino, Zornetta 15, Lazzaretto 14, Gabbanelli (L1), n.e: Owusu (L2), Sanfilippo, D'Amato. All. Maurizio Castellano; Ass: Federico Domizioli.

Avimecc Volley Modica: Raso 5, Di Franco, Capelli 11, Putini, Chillemi 9, Italia, Cascio, Buzzi 4, Tidona, Spagnol 20, Giudice, Nastasi (L1), n.e: Lombardo (L2). All. Enzo Distefano; Ass: Salvo Nicastro.

Arbitri: Marco Laghi di Bagnacavallo e Matteo Selmi di Modena.

Sconfitta in tre set per l'Avimecc Volley Modica che al “Forum” di Macerata lotta con la giusta convinzione contro la capolista che grazie anche alla maggiore esperienza piazza le zampate vincenti nei momenti cruciali e porta a casa il bottino pieno in 76' gioco.

Una partita difficile che i ragazzi di Enzo Distefano (nella foto) hanno giocato con il giusto atteggiamento, ma nelle fasi topiche del match è venuta fuori la maggiore esperienza del sestetto di Castellano che ha sfruttato la vena realizzativa di Casaro, Zornetta e Lazzaretto per chiudere la contesa e blindare la leadership della classifica del campionato di serie A3.