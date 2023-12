Siracusa, Polizia e Vigili del fuoco promuovono la donazione del sangue

Memoria & Solidarietà per ricordare quanto un gesto semplice come la donazione di sangue sia foriero di nuovi inizi. Presso il Tribunale di Siracusa, l’Associazione Donatorinati della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, ha organizzato la seconda giornata itinerante del progetto “ Dal sangue versato al sangue donato”. Alla manifestazione ha partecipato oltre al presidente della Sezione Donatorinati di Siracusa Dott. Francesco Giuffrida, anche personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa. Presente anche un’autoemoteca dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, con personale medico e paramedico, coordinata dal direttore del Servizio Trasfusionale dell’ASP di Siracusa Dott. Dario Genovese.

“Sono certo che la nostra presenza darà un impulso maggiore affinché i cittadini possano avvicinarsi sempre di più alla donazione del sangue “ sottolinea Francesco Giuffrida Presidente DonatoriNati di Siracusa.

L’associazione “Donatorinati” della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco è impegnata nell’opera di divulgazione dell’importanza della donazione volontaria e non remunerata del sangue, promuovendo campagne di informazione e di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, partendo dalle Forze dell’Ordine il cui contributo di sangue è stato, purtroppo, storicamente segnato da fatti tragici che sono costati la vita a tanti servitori del Paese. L’esempio dato dalla Polizia di Stato e dai Vigili del Fuoco vuole essere di sprone a tutta la comunità civile nazionale, regionale e provinciale, affinché la mobilitazione generale e la partecipazione attiva di quanti possono compiere il gesto della donazione possano dare un efficace contributo al mantenimento dei livelli di autosufficienza del sangue e degli emocomponenti per uso trasfusionale.

Questo nuovo evento fa seguito alla precedente manifestazione, ospitata dalla Presidenza del Tribunale di Siracusa sempre nell’area del Palazzo di Giustizia, svoltasi il 20 novembre 2023 che vide l’adesione di magistrati, avvocati, personale dipendente del tribunale, vigili del fuoco, e forze di polizia.